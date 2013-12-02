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محتجون أوكرانيون يحاصرون مبنى الحكومة ويمنعون الموظفين من التوجه لعملهم

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محتجون أوكرانيون يحاصرون مبنى الحكومة ويمنعون الموظفين من التوجه لعملهم محتجون أوكرانيون يحاصرون مبنى الحكومة ويمنعون الموظفين من التوجه لعملهم
حاصر نحو ألف محتج المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الإثنين، وسدوا الطرق المحيطة به ومنعوا الموظفين من التوجه إلى العمل في إطار الاحتجاجات على عدول البلاد عن الاندماج مع أوروبا.ودعت المعارضة إلى إضراب عام، احتجاجًا على سياسة الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، التي عادت للتقارب مع روسيا، وسد المحتجون الطريق الرئيسي المتجه إلى مقر بصناديق القمامة وحاويات معدنية.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الأوكراني، ميكولا أزاروف: «الموظفون لم يستطيعوا دخول المبنى. المفاوضات مستمرة مع المحتجين للسماح للموظفين بالدخول».ولم يصدر أي تعليق من الرئيس الأوكراني المقرر أن يسافر إلى الصين في زيارة رسمية، الثلاثاء.وطالب زعماء المعارضة باستقالة «يانوكوفيتش» والحكومة الأوكرانية، بعد أن تراجع عن توقيع اتفاق تجاري مهم مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الإعداد له، وغير دفة السياسة التجارية صوب روسيا مرة أخرى، التي كانت تقود أوكرانيا في إطار الاتحاد السوفيتي السابق.

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