القليوبية تعتمد جدول امتحانات "التيرم الأول" للمراحل التعليمية

اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2014/2013 لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

وتقرر بدء امتحانات التيرم الأول بمدراس محافظة القليوبية يوم 2 يناير المقبل للصفين الثانى والثالث الابتدائى، والأول والثانى الإعدادى، والصف والأول الثانوى العام، والنقل بالثانوى الفنى، و4 يناير للصف الثانى الثانوى العام، و5 يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائى، و12 يناير للشهادة الإعدادية العامة، و9 من نفس الشهر للإعدادى المهنى، و16 يناير للشهادة الإعدادية والصم والمكفوفين وسنوات النقل بالإعدادى المهنى.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل أول وزارة التعليم بالقليوبية، إن جميع الامتحانات على مستوى المحافظة سوف تنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى من يوم 25 فى نفس الشهر وحتى 6 فبراير المقبل، أما بالنسبة لنتائج الامتحانات لصفوف النقل بمختلف المراحل فقد تقرر إعلانها نهاية فبراير، على أن يتم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية أول مارس كحد أقصى.

وأضافت، أن المديرية تستعد الآن لامتحانات نصف العام، وتجهيز اللجان، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى، وتوفير الإضاءة اللازمة، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف، وقال "لن نسمح بأى تعطيل للامتحانات تحت أى ظرف من الظروف".



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