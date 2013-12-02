وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

افتتح وزير الثقافة محمد صابر عرب و محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، اليوم الاثنين ، قصر ثقافة بهاء طاهر بمنطقة منشأة العماري شمال الأقصر

> ​بحضور الروائى الكبير بهاء طاهر ​ .

وتوجه الوزير إلى مدينة القرنة غرب الأقصر لافتتاح قصر ثقافة الطارف.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير قصر ثقافة الأقصر ، في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين ، حيث سيتفقد نادي تكنولوجيا المعلومات والمكتبة وقاعات التدريب .

تبلغ مساحة قصر ثقافة بهاء طاهر 1500 متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه بالتعاون بين محافظة الاقصر وقصور الثقافة، يتكون من طابقين، يشتمل على مسرح لمحكي الربابة، مرسم، وقاعة لنادي التكنولوجيا مزود به 16 جهاز كمبيوتر، ومكتبة للطفل، ومكتبة عامة بها 7000 كتاب في مختلف المجالات، كما يوجد به فرع لاتحاد الكتاب يحتوي على 5 غرف للمبيت مكيفة الهواء، وقام الكاتب الكبير بهاء طاهر بالتبرع بالأرض .

أما قصر ثقافة الطارف فيتكون من طابقين ويشمل قاعة للمؤتمرات وعروض فيديو بروجيكتور، ومسرح صيفي يسع لـ500 مقعد وقاعة للحرف البيئية ومكتبة للطفل ومكتبة للكبار وقاعة للكمبيوتر به 4 أجهزة، وتحاط به مساحات خضراء، تبلغ مساحته 1500 متر مربع بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 50 مليون جنية حيث قام صندوق التنمية الثقافية بإنشاء المبني وتجهيزة .

و قصر ثقافة الأقصر أقيم على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة اجمالية تبلغ50 مليون جنيه ويتكون من ثلاث طوابق تشمل نادي تكنولوجيا المعلومات وقاعات لتدريب الفنون الشعبية والموسيقي والمعارض والمراسم وقاعة لكبار الزوار ومكتبة للطفل ومكتبة عامة، استراحات كبار الزوار، وأخرى للفرق، ومسرح يسع لـ 550 مقعد مكيف الهواء به أحدث أجهزة الصوت والإضاءة .

​وقد ​ أكد الشاعر بهاء طاهر ​خلال الاحتفالية ​ان الثقافة هى المسعى الرئيسى ﻻكتمال الثورة الوطنيه التي قادها الشباب في ثورتى يناير ويونيو

> و​اضاف ​انه كما تم تحرير الوطن من قبل من خﻻل العديد من الثورات والتى بدأت في ثورة 1919قد جاء الدور لتحرير العقول من خﻻل قصور الثقافة التى شيدت من أجل هذا الهدف

> وأكد طاهر انه ﻻبد لكل انسان ان يقوم بدوره في تنمية هذا الوطن الغالي وانه ﻻبد ان يكون هناك تفاعل بين قصور الثقافة والجمهور ويتمثل ذلك من خلال الثقافة الجماهيرية التى تؤثر في المجتمع وتحدد اتجاهاته ​.​