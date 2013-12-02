الاتحاد الأوروبى: نبيل فهمى لديه أفكار مهمة تحمل دعما مصريا للسلام

أكد السفير ألكسندر روندوس، مبعوث الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى، أن وزير الخارجية نبيل فهمى لديه أفكار وآراء مهمة جدا، من الممكن أن تحمل دعما مصريا للسلام والازدهار فى دول القرن الإفريقى.

وقال روندوس، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية نبيل فهمى صباح اليوم، الاثنين، إنه تبادل الآراء وتشاور مع الوزير فهمى حول القضايا التى تتعلق بالقرن الإفريقى والأمن والسلام فى هذه المنطقة، مضيفا أن المباحثات لم تقتصر على دولة بعينها، بل تناولت مجمل الأوضاع فى جميع دول القرن الإفريقى.

وشدّد ألكسندر روندوس على أن الاتحاد الأوروبى يقدّم دائما الدعم لمصر، وحريص على علاقته بها نظرا لكونها دولة محورية ومهمة فى المنطقة، وأعرب مبعوث الاتحاد الإفريقى عن أمنيته فى أن تستمر مصر فى تقدّمها على الصعيد السياسى الذى تشهده حاليا، وأن يستمر الشعب المصرى فى مشاوراته وطريقه حتى يصل للحل السياسى وللانتخابات.