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"الأنتاميبا هيستوليتيكا" ضارة بالإنسان وتعيش على أجسام القطط والكلاب

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"الأنتاميبا هيستوليتيكا" ضارة بالإنسان وتعيش على أجسام القطط والكلاب "الأنتاميبا هيستوليتيكا" ضارة بالإنسان وتعيش على أجسام القطط والكلاب

الدوسنتاريا الأميبية هى كائنات حية وحيدة الخلية وتتكون من خلية واحدة فقط تعيش فى التربة الرطبة والماء، وداخل جسم الإنسان والحيوانات وتتحرك فى الوسط المحيط بها عن طريق صنع ما يسمى بالأقدام الكاذبة، وتتغذى على الكائنات الحية المجهرية الأصغر منها فى الحجم والجزيئيات الصغيرة المتحللة من الأجسام الميتة، هذا ما يوضحه الدكتور جمال غانم استشارى الجهاز الهضمى والكبد، وتتكاثر الأميبا عن طريق الانشطار حيث تنشطر الخلية الأميبية الواحدة إلى خليتين أميبيتين لكل واحدة منهما نفس مواصفات الخلية الأم.

وقال غانم، إن معظم أنواع الأميبا غير ضار بصحة الإنسان ماعدا النوع المسمى بالأنتاميبا هيستوليتيكا، فهذا النوع ضار جدا بصحة الإنسان ويعيش على أجسام القرود والقطط والكلاب، ومن الممكن أن ينتشر عن طريق الذباب ويسبب للإنسان التهابا حادا ومزمنا بالجهاز الهضمى.

وأكد أنه، قد ينتقل من الأمعاء إلى الكبد مسبباً التهابا بالكبد وخراجا كبديا، كما أنه يمكن أن ينتقل إلى الرئتين مسبباً التهابا بالجهاز التنفسى وإن كان هذا نادر الحدوث.

وأوضح أن عدوى الدوسنتاريا الأميبية المرضية تحدث عند دخول ميكروب الأنتاميبا الهيستوليتيكا إلى داخل الجسم عن طريق تناول الطعام الملوث أو شرب الماء الملوث بالميكروب، ويلاحظ عند دخول ميكروب الأنتاميبا هيستوليتيكا جسم الإنسان، فإنها تستقر وتنمو وتتكاثر داخل الأمعاء الغليظة مسببة إسهالا مخلوطا بالدم والمخاط، مصحوبة بتقلصات بالبطن، وغازات كريهة الرائحة.

وينصح غانم بأنه للتأكد من الإصابة ينبغى على المريض عمل تحليل للبراز حيث يظهر الميكروب تحت المجهر، كما أن علاج الدوسنتاريا الأميبية بسيط وسهل وهو عبارة عن تناول حبوب الميترونيدازول "فلاجيل" لمدة عشرة أيام متواصلة، كما يفضل إعطاء نفس العلاج للمخالطين للمريض ونفس العلاج يتم إعطاؤه أيضا للأشخاص الحاملين للميكروب.

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مصر 365