Bruce Willis في فيلم The Prince

وافق الممثل Bruce Willis على المشاركة في بطولة فيلم عنوانه The Prince الى جانب كل من الممثلين Jason Patric و John Cusack والمغني 50 Cent. الفيلم من نوع التشويق وسيتولّى إخراجه Brian A. Miller، أما قصته فتدور حول رجل عصابات سابق (وفي الدور John Cusack) سيجبر على العودة الى مدينة لاس فيغاس التي كان يسيطر عليها فيما مضى بعد اختفاء إبنته بظروف غامضة. في البداية، إعتقد أن أعداءه السابقين هم وراء هذا العمل الإجرامي بهدف الإنتقام منه ليكتشف بعدها أن رجلاً يدعى عمر (وفي الدور Bruce Willis) هو من خطف الإبنة لتصفية حساباته معه.