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Universal Pictures تكشف عن مواعيد إطلاق أفلامها المنتظرة

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Universal Pictures تكشف عن مواعيد إطلاق أفلامها المنتظرة Universal Pictures تكشف عن مواعيد إطلاق أفلامها المنتظرة

كشفت شركة Universal Pictures أنها قررت إطلاق النسخة الجديدة من فيلم The Mummy في 16 أبريل عام 2016 وأوكلت مهمة الإخراج الى Andres Muschietti الذي قدّم لنا هذا العام فيلم Mama. يذكر أن الأجزاء الأربعة السابقة من سلسلة أفلام The Mummy وضمنها فيلم The Scorpion King حصدت على شباك التذاكر في أميركا 550 مليون دولار. أما بالنسبة الى فيلم Warcraft المقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة World of Warcraft فقد تأجل موعد إطلاقه في الصالات العالمية من 18 ديسمبر 2015 الى 11 مارس 2016 وهو من إخراج Duncan Jones. كما غيّرت الشركة موعد إطلاق فيلم Seventh Son للمخرج Michael Mann من 16 يناير 2015 الى 6 فبراير 2016 وحددت موعد إطلاق فيلم The Boy Next Door للمخرج Rob Cohen في 23 يناير 2015.

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