Walt Disney Pictures تحصد أربع مليارات دولار عالمياً

أعلنت شركة Walt Disney Pictures أنها سجلت أعلى رقم بتاريخها على شباك التذاكر العالمي حتى 12 نوفمبر هذا العام، حيث وصلت إيرادات الأفلام التي أنتجتها الى أكثر من أربع مليارات دولار وبذلك كسرت الشركة رقمها السابق التي سجلته في العام 2010 وهو 3.7 مليار دولار، علماً أن الفيلم الكرتوني Frozen الذي بدأ عرضه هذا الأسبوع في الصالات العالمية سجّل رقماً واعداً في أول خمسة أيام عرض له في أميركا وهو 66.7 مليون دولار، وقد تتخطى إيراداته الـ 500 مليون دولار وما زال للشركة فيلم آخر هو Saving Mr. Banks منتظر إطلاقه في الصالات العالمية في 20 ديسمبر المقبل، والفيلمان المذكوران سيزيدان طبعاً إيرادت الشركة الى أكثر من 4.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2013. أما الأفلام التي ساهمت بشكل فعّال في تسجيل هذه الأرقام فأذكر منها: Thor: The Dark World (الذي حصد 559.1 مليون دولار) و Iron Man 3 (الذي حصد 1.3 مليار دولار) و Monsters University (الذي حصد 744 مليون دولار) و Oz: The Great and Powerful (الذي حصد 493 مليون دولار).