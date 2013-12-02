9 عرب ضمن قائمة أغنياء سويسرا بينهم مصريون

قدر تقرير سويسرى ثروة تسعة أثرياء عرب يقيمون فى البلاد، بما بين 11.3 إلى 15.8 مليار فرنك (12.5 إلى 17.5 مليار دولار) خلال 2013، وقد بقيت ثروة هؤلاء مُستقرة خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.

والأثرياء التسعة الذين ذكرتهم مجلة "بيلانز" الاقتصادية السويسرية، وشريكتها الفرنسية "بيلان" فى تقريرهما السنوى عن أغنى 300 شخص سويسرى أو مقيم فى سويسرا، هم عائلة السليمان السعودية، وتقدر ثروتها بنحو 2- 3 مليارات فرنك (2.2- 3.3 مليار دولار)، وعائلة معوض اللبنانية وتقدر ثروتها بنحو 2- 3 مليارات فرنك.

وتضم القائمة رجل الأعمال (اللبنانى- السعودى) بهاء الحريرى وتبلغ ثروته نحو 2- 3 مليارات فرنك، وعائلة الخريجى السعودية، وتقدر ثروتها بنحو 2- 3 مليارات فرنك، وعائلة عجة السورية وتقدر ثروتها بنحو 1.5 إلى 2.0 مليار فرنك (1.7- 2.2 مليار دولار)، ورجل الأعمال المصرى هشام أمين النشرتى وتقدر ثروته بما بين 500- 600 مليون فرنك (5.5- 6.6 مليون دولار)، وعائلة سماوى السورية وتقدر ثروتها بنحو 500- 600 مليون فرنك، ورجل الأعمال التونسى كامل الأزعر وتقدر ثروته بنحو 300- 400 مليون فرنك (3.3- 4.4 مليون دولار)، ورجل الأعمال اللبنانى عبد الله شاتيلا وتقدر ثروته بنحو 100- 200 مليون فرنك (1.1- 2.2 مليون دولار).

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن هناك عشرات مِن الأثرياء العرب الذين لم يتم حصرهم فى قائمة (بيلان) للعام الحالى، وبعضهم فى قوائم الأعوام القليلة الماضية، بناء على طلبهم.

ولم تدرج الصحيفة، فى هذا التقرير، العديد من رجال الأعمال مِن ذوى الأصول العربية المهاجرة منذ وقت بعيد، أو مِمن انقطعت صلاتهم المالية والاستثمارية مع البلدان العربية، ومنهم رجل الأعمال المصرى فؤاد سعيد (3- 4 مليارات فرنك)، وأبناء نيقولا حايك، (6- 7 مليارات فرنك) مؤسس وصاحب شركة "سواتش" السويسرية للساعات.