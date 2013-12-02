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ضبط 450 قرص مخدر بحوزة مساعد صيدلى بدمياط

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ضبط 450 قرص مخدر بحوزة مساعد صيدلى بدمياط ضبط 450 قرص مخدر بحوزة مساعد صيدلى بدمياط

 

أقراص مخدرة- أرشيفية

القى ضباط مباحث المخدرات بدمياط القبض على مساعد صيدلى بدمياط أثناء ترويجه الأقراص المخدرة داخل الصيدلية بدون “روشتة” طبيب.

كانت معلومات قد وردت لرجال المباحث عن قيام “مها. م. ا” 33 سنة مديرة صيدلة الكائنة بناحية السيالة دائرة المركز ومقيمة بذات الناحية بالإتجار فى الأقراص المخدرة وبيعها للمواطنين بدون “روشتة” طبية.

وبناءً على إذن سابق من النيابة العامة تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط معتز “محمد. ف” 39 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة أثناء عمله مساعد صيدلى بالصيدلية المشار إليها وبتفتيش الصيدلية بمعرفة مفتشى الصيادلة عثر على عدد (445) قرصاً من مخدر “ترامادول” ومبلغ مالى (6035) جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 156 -20222 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2013م.

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