تجهيز سفينة أمريكية لتدمير بعض الأسلحة الكيماوية السورية

قال مسؤول دفاعي أمريكي، الأحد، إن الحكومة بدأت في تزويد سفينة بمعدات لتمكينها من تدمير بعض الأسلحة الكيماوية السورية في البحر.وقال المسؤول إنه يجري تزويد السفينة بنظام تم تطويره حديثا، وصممته وزارة الدفاع الأمريكية لتحييد العناصر المستخدمة في الأسلحة الكيماوية.وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن الولايات المتحدة عرضت تدمير بعض من العناصر على سفينة أمريكية وتبحث عن ميناء بالبحر المتوسط يمكن تنفيذ هذا العمل به.وقالت كاثلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود المجتمع الدولي لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية من خلال أكثر الوسائل الممكنة أمانا وكفاءة وفاعلية».وقالت إن الولايات المتحدة مازالت «واثقة» بأنها تستطيع تنفيذ النقاط الرئيسية التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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