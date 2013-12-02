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تشجير جامعة جنوب الوادى بـ1800 شجر زينة

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بدأ طلاب الجامعات المشاركة بمعسكر العمل الدولى لجوالى وجوالات العرب، المقام بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور سلطان أبو عرابى أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمقام فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 5 ديسمبر فى معسكر الخدمة العامة، وبدء زراعة 1800 شجرة زينة و1200 شجرة تشجير فى معظم مناطق الجامعة.

كما تم عمل نظافة لما تم زراعته فى معسكر العمل الدولى الخامس وتشجير معظم مناطق الجامعة، وفى نفس السياق أقيمت ندوة لدراسة مساعد قائد للجوالات الجامعات المصرية بحضور المشرفين وطلاب الجامعات والأستاذ أسامة عبد الراضى مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

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