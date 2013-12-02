جلال المسيرى: نادى كاميرا أسوان أول نادى حقيقى فى الصعيد

أشاد الفنان جلال المسيرى، عضو الاتحاد الدولى للتصوير واتحاد المصورين العرب، بمعرض ونادى أسوان للتصوير الفوتوغرافى، مؤكدا أن هذا النادى يعتبر أول نادى فى الصعيد بالمعنى الحقيقى، موضحاً أن هذا النادى يعتبر أيضا بمثابة البوابة التى يتعلم منها الشباب فن التعليم، حيث إن تعلم التصوير بحد ذاته أمر سهل وإنتاج صورة جميلة فنياً أصبح شيئاً يسيراً ومنتشرًا حولنا، ولكن ما ينقصنا هو ذلك الفن الذى يربط التصوير الفوتوغرافى الجميل بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا السامية مكوناً لنا صوراً ترسخ فى أنفسنا معانى تعجز الأحرف والكلمات عن ترسيخها.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ أسوان، مصطفى يسرى، للمعرض الأول لنادى كاميرا أسوان للتصوير الفوتوغرافى، بحضور لفيف من فنانى ومحترفى التصوير الفوتوغرافى.



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