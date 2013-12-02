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العثور على جثة أحد قادة الثوار السابقين فى مدينة سبها جنوبى ليبيا

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العثور على جثة أحد قادة الثوار السابقين فى مدينة سبها جنوبى ليبيا العثور على جثة أحد قادة الثوار السابقين فى مدينة سبها جنوبى ليبيا

عثرت السلطات الأمنية فى مدينة سبها الليبية أمس الأحد، على جثة أحد قادة الثوار السابقين، المنتمين إلى "درع ليبيا"، مصابًا بأعيرة نارية، وذلك بعد اختطافه قبل يومين من قبل جماعة مجهولة و"درع ليبيا"، هو جهاز أمنى تكون بعد إعلان تحرير ليبيا فى أكتوبر 2011، وينتسب إليه الثوار السابقون الذين قاتلوا الرئيس الراحل معمر القذافى.

وينقسم درع ليبيا إلى عدة دروع وكتائب موزعة على كافة مناطق ليبيا، أوكل إليها البرلمان الليبى المؤقت مهمة تأمين بعض مناطق البلاد، وهو يتبع وزارة الدفاع الليبية لكن البرلمان الليبى أحال تبعيته بعد أحداث منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس إلى رئاسة الأركان الليبية، على أن يتم ضم منتسبيه كأفراد وليس جماعات إلى الجيش فى مهلة تنتهى نهاية العام الجارى 2013.

وقال مدير مديرية الأمن الوطنى لمدينة سبها العقيد السنوسى صالح السنوسى، إنهم عثروا، ظهر أمس، على "جثة آمر كتيبة درع ليبيا فى سبها، جبريل بابا مصابًا بثلاثة أعيرة نارية داخل مبنى شركة مقاولات هندية بالمدينة".

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مصر 365