نادى القضاة يرحب بنصوص "القضاء" ومادة المحاماة فى الدستور

رحب نادى القضاة بنصوص السلطة القضائية، التى أقرتها لجنة الخمسين بمسودة الدستور النهائية، والتى ستطرح للاستفتاء الشعبى، مؤكداً أن النصوص الواردة بباب السلطة القضائية استجابت لمطالب نادى القضاة.

وأكد المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن مواد باب السلطة القضائية، التى تم إقرارها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تلقى موافقة وقبول نادى القضاة، ولا يوجد أى اعتراض عليها، مشيراً إلى موافقة لجنة الخمسين على معظم المقترحات التى تضمنتها رؤية نادى القضاة.

وقال "صالح"، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الخمسين وافقت على أهم مطالب القضاة، وهى إدراج ميزانية القضاء فى الموازنة العامة للدولة "رقمًا واحدًا"، ووجوب موافقة ثلثى مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية، وأخذ رأى الهيئات والجهات القضائية على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها.

وأشار إلى ترحيب النادى بنص المحاماة الذى وافقت عليه اللجنة بعد أن أدرجت عبارة "فى غير حالات التلبس" مرة أخرى فى المسودة النهائية، بعد أن حذفتها الأسبوع الماضى من النص، مما أدى إلى حالة غضب كبير بين القضاة، مؤكداً أن إدراج عبارة " فى غير حالات التلبس" بنص المحاماة كان مطلباً لنادى القضاة.

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