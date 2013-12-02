تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن بدورتها الـ35

تحت رعاية وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودى، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، أقيم مساء أمس حفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره فى دورتها الـ 35، بحضور الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وذلك بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وعبر الوزير عن سعادته بهذا الاجتماع فى ظل القرآن الكريم، لتبعث فى النفوس العزم الأكيد على نصرة هذا الدين وعلى نصرة القرآن العظيم، معربا عن فخره بعقد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده فى رحاب مكة المكرمة وفى أروقة المسجد الحرام، مهنئا المتسابقين جميعا الذين دخلوا هذه المسابقة وتنافسوا فيها.

كما عبر عن شكره لأعضاء لجنة التحكيم والمتدربين فى حلقة تحكيم المسابقات القرآنية، وكذلك الأمين العام للمسابقة، وجميع الذين أسهموا فى نجاح هذه المسابقة.

وألقى الأمين العام للمسابقة، الدكتور منصور بن محمد السميح، كلمة أوضح فيها أن هذه المسابقة المباركة جمعت على مائدة القرآن الكريم أبناء الأمة الإسلامية من شتى أنحاء العالم يتدارسون القرآن ويتبارون فى إتقان آياته العظام فى مشهد سنوى مبارك ومؤتمر قرآنى عظيم.