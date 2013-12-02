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آلاف يتظاهرون في هندوراس احتجاجا على نتيجة انتخابات الرئاسة

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آلاف يتظاهرون في هندوراس احتجاجا على نتيجة انتخابات الرئاسة آلاف يتظاهرون في هندوراس احتجاجا على نتيجة انتخابات الرئاسة
قادت المرشحة اليسارية التي هزمت في انتخابات الرئاسة في هندوراس شيمورا كاسترو، آلافا من أنصارها في شوارع «تيجوسيجالبا» للاحتجاج على نتيجة الانتخابات التي وصفتها بأنها «مزورة».وانتهت المظاهرة التي شارك فيها ما يقدر بعدة آلاف سلميا، وهو ما وصفه محللون بأنه يعطى بعض الأمل في الاستقرار السياسي.وتشهد هندوراس أعمال عنف وبها أعلى معدل من جرائم القتل.كان خوان هرنانديز، مرشح الحزب الوطني الحاكم، رئيس الكونجرس، فاز في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بحصوله على 36.8% من الأصوات طبقا لما أعلنته هيئة الانتخابات في البلاد. وتعهد «هرنانديز» بالحد من أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.وجاءت «شيمورا»، مرشحة حزب الحرية وإعادة التأسيس، اليساري الذي أسسه زوجها الرئيس المعزول، مانويل زيلايا، في المركز الثاني بحصولها على 28.79% من الأصوات.ولكن كاسترو زيلايا، الذي عزل في انقلاب 2009 رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وطالب بإعادة فرز الأصوات مما يمهد الطريق لصراع مطول.وقال «زيلايا» خلال احتجاج، الأحد: «لا نريد تلاعبا في هندوراس. لا نريد نظام حكم يولد من الغش والخداع».

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