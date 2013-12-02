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مجمع الفهد التعليمي يتواصل مع البرامج التطويرية

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مجمع الفهد التعليمي يتواصل مع البرامج التطويرية مجمع الفهد التعليمي يتواصل مع البرامج التطويرية

الرياض - صالح الحميدي

    زار عدد من كبار المشرفين بوزارة التربية والتعليم وعدد من خبراء التربية في بريطانيا، القسم المتوسط في مجمع الفهد التعليمي بالرياض، حيث أطلعوا على ما حققه المجمع من نقلات تطويرية في برامجه التعليمية والتربوية. وأوضح مدير المجمع خالد بن محمد السليم، أنه تم عقد اجتماع مع الوفد خلال الزيارة، لبحث الأفكار والرؤى التي تساعد على تطوير العملية التعليمية بالمجمع، مفيداً أن المجمع في إطار اهتمامه وتواصله مع الداعمين ومحبي الخير تلقى بادرة مشكورة من الشيخة حصة بنت محمد الفواز التي تبرعت بإنشاء مقرأة متكاملة تحت اسم مقرأة "حصة بنت محمد الفواز، وقال إن مثل هذه البادرة الكريمة ستحقق للطلية نتائج طيبة ومرجوة، مثنيا على هذا التفاعل والحرص المتميز الذي تمنى استمراره من مختلف الداعمين ومحبي الخير بما يحقق أهداف التربية والتعليم.


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