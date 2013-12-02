المكفوفون يتحدون المبصرين في الرياض

يشارك عشرون كفيفاً وكفيفة في تحدٍ للمبصرين عبر فعالية عشاء في الظلام التي تقيمها مؤسسة عذيب للتنمية الاجتماعية، التابعة لمجموعة عذيب القابضة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى13 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.

وبين رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بجمعية المكفوفين الخيرية بمنقطة الرياض عضو الفريق المنفذ للمشروع الأستاذ خالد الناجم أن عشاء في الظلام هو اسم لمطعم فرنسي شهير، امتاز بتجربته الرائدة في أن جل من يعمل به هم من ذوي الإعاقة البصرية، وستتم استضافة هذا المطعم في الرياض بأحد مطاعم الخمس نجوم، وتنفيذ تجربته، بمشاركة عشرين كفيفاً وكفيفة من المملكة. وأضاف أن هذه التجربة التي تم تطبيقها في كثير من مدن العالم، ستتيح للجمهور اختبار تجربة الكفيف من خلال الاعتماد على حواسهم الأخرى، في أداء مهمة تعتمد لديهم أساساً على البصر، وهي تناول الطعام. كما ستمكن الكفيف من إبراز قدراته ومهاراته المختلفة لهم. يذكر أنه خلال التجربة سيتناول زوار المطعم عشاءهم في جو مظلم تماماً، معتمدين على المكفوفين في استقبالهم وإجلاسهم في أماكنهم وتقديم العشاء لهم ثم مساعدتهم على الخروج من المطعم.