أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المكفوفون يتحدون المبصرين في الرياض

Google+ Print

    يشارك عشرون كفيفاً وكفيفة في تحدٍ للمبصرين عبر فعالية عشاء في الظلام التي تقيمها مؤسسة عذيب للتنمية الاجتماعية، التابعة لمجموعة عذيب القابضة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى13 ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض.

وبين رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بجمعية المكفوفين الخيرية بمنقطة الرياض عضو الفريق المنفذ للمشروع الأستاذ خالد الناجم أن عشاء في الظلام هو اسم لمطعم فرنسي شهير، امتاز بتجربته الرائدة في أن جل من يعمل به هم من ذوي الإعاقة البصرية، وستتم استضافة هذا المطعم في الرياض بأحد مطاعم الخمس نجوم، وتنفيذ تجربته، بمشاركة عشرين كفيفاً وكفيفة من المملكة. وأضاف أن هذه التجربة التي تم تطبيقها في كثير من مدن العالم، ستتيح للجمهور اختبار تجربة الكفيف من خلال الاعتماد على حواسهم الأخرى، في أداء مهمة تعتمد لديهم أساساً على البصر، وهي تناول الطعام. كما ستمكن الكفيف من إبراز قدراته ومهاراته المختلفة لهم. يذكر أنه خلال التجربة سيتناول زوار المطعم عشاءهم في جو مظلم تماماً، معتمدين على المكفوفين في استقبالهم وإجلاسهم في أماكنهم وتقديم العشاء لهم ثم مساعدتهم على الخروج من المطعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية