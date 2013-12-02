"أنا صيدلى فاهم شغلى" توضح سبب شعور مريض السكر بالجوع وانخفاض وزنه

مرض السكر من أكثر الأمراض التى تنتشر بالعالم، ونتيجة للتقدم العلمى أصبح يمكن لمريض السكر أن يعيش حياته كأى شخص طبيعى.

إلا أن ذلك لا يمنع وجود بعض التساؤلات الخاصة بهذا المرض، ومنها لماذا ينخفض وزن مريض السكر على الرغم من شعوره الدائم بالجوع، يفسر تلك الظاهرة الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، قائلا إن جسم الإنسان يحتاج إلى الجلوكوز الموجود فى الأنسولين حتى يمكن للجسم إنتاج طاقة كافية، ولأن مريض سكر لا يستطيع تحصيل هذا الجلوكوز، لذلك يلجأ الجسم إلى مخزون الدهون حتى يحصل على طاقة، ونقص الجلوكوز لديه هو ما يجعله يشعر بالجوع.

وأوضح الجويلى أن مريض السكر عندما يتناول طعامه فإن الجسم يشعر بأنه لم يستخرج كمية كافية من الجلوكوز، وبالتالى يجعل هذا مركز الجوع نشطا فى المخ مطالبا بالمزيد من الطعام للحصول على الطاقة.