حاكم دبي: نريد سلامًا لا سلاحًا

شدد نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التزام الإمارات بالسلام وحرصها على نشره في ربوع العالم المختلفة.وقال حاكم دبي، في لقاء بالصحفيين مساء الأحد: «نحن لا نريد سلاحا بل نريد سلاما. العلاقات الدولية أهم من المدافع والصواريخ».وأضاف «نريد للسلام أن يعم ربوع العالم المختلفة ليعيش الجميع في أمن واطمئنان».وأعرب نائب رئيس الإمارات عن أمله في أن «تتجاوز الشعوب العربية ما يعترض طريقها من تحديات في سبيل تحقيق التقدم الذي تطمح إليه».وتابع «أملنا أن يسود الأمن والأمان أنحاء عالمنا العربي كافة، ونقول للدول العربية إن الإصرار والإرادة والروح الإيجابية عناصر مهمة من أجل تحقيق التطوير الإيجابي المنشود».من جانب آخر، عبر حاكم دبي عن سعادته بفوز بلاده بتنظيم معرض «إكسبو الدولي في العام 2020»، معتبرا أن هذا الفوز يعد واحدا من أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مضمار المنافسة العالمية.وأضاف «نالت دولة الإمارات تأييد ومساندة 116 من 165 دولة؛ ما يعد ترجمة ملموسة لمدى التقدير الدولي لنهج الإمارات الناجح في سياستها الدولية المتوازنة».وتابع: «نشكر كل الدول التي وقفت إلى جوارنا في التصويت، كما نشكر أيضا من لم يصوت لصالحنا، هذا الفوز لا نعتبره إنجازا للإمارات فحسب بل هو نجاح استراتيجي لمنطقة مترامية الأطراف يقطنها حوالي ملياري نسمة».

شبكةعيونالإخبارية

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