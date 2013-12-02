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دورية عسكرية ليبية تعثر على 4 قنابل جاهزة للتفجير في سرت

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دورية عسكرية ليبية تعثر على 4 قنابل جاهزة للتفجير في سرت دورية عسكرية ليبية تعثر على 4 قنابل جاهزة للتفجير في سرت
عثرت دورية تابعة لكتيبة 136 مشاة العسكرية بسرت التابعة للجيش الليبي على 4 قنابل جاهزة للتفجير بالطريق السريع الرابط بين جزيرة الدوران وجسر الغربيات بسرت.وقال معاون آمر الكتيبة علي الصادق، في تصريحات، الأحد، إن هذه القنابل كانت جاهزة للتفجير، وهي عبارة عن قذائف 120 هاون مجهزة بمادة «تي إن تي» شديدة الانفجار وبها أسلاك وبودرة وجهاز لاسلكي وهاتف نقال للتفجير، وتم وضع كل قنبلتين في كيس للعلف.وأوضح «الصادق» أنه تم إبطال مفعول هذه القنابل من قبل مختصين تابعين للكتيبة، مشيرا إلى أن عناصر الدورية عثرت الأسبوع الماضي بالطريق الساحلي الفرعي قرب مصنع للأعلاف بسرت على قنبلتين جاهزتين للتفجير وضعتا في أكياس علف وتم إبطالهما بالتعاون مع مديرية أمن سرت والمختصين.أضاف معاون آمر الكتيبة «من قام بإعدادها ووضعها بالمكان هم أصحاب النفوس الضعيفة والخارجون عن القانون من خفافيش الظلام الضالين الذين يريدون للمدينة الخراب وزعزعة أمنها وعدم استقرارها».

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