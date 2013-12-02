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«حزب الله» ينفي وجود عناصر تابعة له في جبل محسن بطرابلس

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«حزب الله» ينفي وجود عناصر تابعة له في جبل محسن بطرابلس «حزب الله» ينفي وجود عناصر تابعة له في جبل محسن بطرابلس
نفى «حزب الله» اللبناني، وجود عناصر وخبراء عسكريين في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس شمال لبنان، ووصف ذلك بـ«الادعادات الباطلة التي لا تستند إلى أي أساس أو دليل».وأضاف بيان عن الحزب: «حزب الله، الذي طالما دعا إلى تغليب منطق الحكمة والعقل، وإفساح المجال أمام القوى الأمنية وأجهزة الدولة للقيام بواجباتها في حماية المواطنين وأرزاقهم وحفظ أمنهم، يؤكد مرة أخرى أن الحل السياسي المدعوم من الجميع هو الذي ينهي هذا النزيف القاتل في المدينة، ويعيد الأمن والسلام إلى ربوعها، ويوقف العصابات الإجرامية عن التمادي في اعتداءاتها بحق المدينة وأهلها».كانت اشتباكات قد اندلعت، السبت، بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية، وجبل محسن ذات الأغلبية العلوية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح 18 بينهم ضابط وستة عسكريين في الجيش اللبناني.

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