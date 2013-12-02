إبراهيم درويش: زياد بهاء الدين تولى اللجنة الاقتصادية لـ"جمال مبارك"

قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، إن زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء الحالى، كان يرأس مجموعة اللجنة الاقتصادية لـ "جمال مبارك" نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدا أن بهاء الدين عينه على الخارج وليس مصر، وطالبه بالجلوس بمصر قليلا وعدم السفر خارج البلاد، لأن رؤيته تختلف عن رؤية المصريين - حسب قوله.

وأكد درويش خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم 2"، أنه لا يجوز أن يطالب زياد بهاء الدين بالتصالح مع جماعة الإخوان، نظرا لأن هناك المئات من القتلى والشهداء قتلوا فى عهد رئيسهم محمد مرسى.

وفى سياق منفصل قال درويش، إنه لا بد من وجود دولة تحترم القانون وتنفذه، معتبراً أنه منذ ثورة 25 يناير، لم يتم تنفيذ القانون، وأن هناك 20 مليون حكم قضائى سواء ضد الدولة أو الأفراد، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

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