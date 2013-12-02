أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم درويش: زياد بهاء الدين تولى اللجنة الاقتصادية لـ"جمال مبارك"

Google+ Print
إبراهيم درويش: زياد بهاء الدين تولى اللجنة الاقتصادية لـ"جمال مبارك" إبراهيم درويش: زياد بهاء الدين تولى اللجنة الاقتصادية لـ"جمال مبارك"

قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، إن زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء الحالى، كان يرأس مجموعة اللجنة الاقتصادية لـ "جمال مبارك" نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدا أن بهاء الدين عينه على الخارج وليس ، وطالبه بالجلوس بمصر قليلا وعدم السفر خارج البلاد، لأن رؤيته تختلف عن رؤية المصريين - حسب قوله.

وأكد درويش خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم 2"، أنه لا يجوز أن يطالب زياد بهاء الدين بالتصالح مع جماعة الإخوان، نظرا لأن هناك المئات من القتلى والشهداء قتلوا فى عهد رئيسهم محمد مرسى.

وفى سياق منفصل قال درويش، إنه لا بد من وجود دولة تحترم القانون وتنفذه، معتبراً أنه منذ ثورة 25 يناير، لم يتم تنفيذ القانون، وأن هناك 20 مليون حكم قضائى سواء ضد الدولة أو الأفراد، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

اخبار متعلقة..

إبراهيم درويش: دستور "الخمسين" يناسب القرن التاسع عشر

إبراهيم درويش: الدستور الحالى "فئوى" وصانعوه تابعون للببلاوى ورفاقه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي