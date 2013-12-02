استشارى نفسى: عليكِ تجديد شخصيتك كل عام

"الصفات والطباع لا تتغير"، مقولة خاطئة واعتقاد واهٍ، فالشخصية تتغير إما بالظروف أو بإرادة الإنسان ورغبته فى ذلك، فقد يغير شخص خلقا طيبا فيه ويحوله إلى صفة سيئة، وآخر يغير صفة سيئة بصفة أفضل.

وبالنسبة للمرأة بشكل خاص، هناك خمسة أشياء أساسية عليها تغييرها فى شخصيتها قبل البدء فى العام الجديد، وفى بداية كل عام، لأن كل إنسان يجب أن يجدد ويطور ويحاسب ذاته مع بداية كل عام، فهو محفز لتغيير الشخصية ليبدأ عاما جديدا بشخصية جديدة، ويقدم الخمسة عناصر الدكتور محمد منصور، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، وهى كالتالى:

أولا: اضفى على شخصيتك بعض الإثارة، وادخلى فى تجارب جديدة جريئة فى عامك الجديد، وكونى مقدامة وتخلصى من الخوف، ولا تترددى، وانفتحى على العالم أكثر، فهذا يكسر حاجز الملل والرتابة فى الشخصية ويشعرها بقيمتها وإعادة اكتشاف نفسها.

ثانيا: جددى قائمة الأهداف والأصدقاء لهذا العام، فأضيفى بعضا من الصداقات الجديدة فى عاملك الجديد لتكونى أكثر شعورا بالدفء النفسى، والأمان، ولتكونى أكثر مهارة فى التواصل عن العام السالف، وجددى قائمة أهدافك وحددى أولوياتك فى العام الجديد، وقومى بإجراء بعض التعديلات على القائمة القديمة بزيادة أهداف جديدة، وحذف القديمة التى تم تحقيقها أو تغيرت أو حتى فشلتى فى تحقيقها، فتدخلى فى تحد جديد، صحى لنفسيتك وشخصيتك هذا العام.

ثالثا: جددى مظهرك، واعلمى أن تجديد المظهر يضفى على نفسيتك هدوءا وشعورا غامرا بالسعادة والحيوية، فالمرأة تعشق المظهر والملابس والألوان، تميزى بالألوان الزاهية، وإذا شعرتى برغبة فى تغيير وزنك، قومى بذلك على الفور دون تردد، لأنه سوف يساعدك على استقبال العام الجديد وأنت أكثر رضا عن شكلك.

رابعا: استبدلى عيوبك بمميزات، فقومى برصد عيوبك وأفعالك السيئة طوال السنة، وكونى أمينة مع نفسك، وضعى أمام كل صفة سيئة أخرى جيدة، واحرصى على التحلى بها هذا العام، فهذا يحسن نفسيتك ويجعلك أكثر إقبالا على الحياة دون شعور بالذنب.

وأخيرا.. جددى مهاراتك، وطورى من أدائك فى عملك وفى مهارات الحياة بشكل أفضل كل العام وحتى فى هواياتك، كى تكتشفى مهارات وقدرات لم تكونى تعلمين بوجودها فى شخصيتك، لتزداد ثقتك بنفسك أكثر هذا العام.