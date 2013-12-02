أفضل نظام غذائى لـ350 مليون مريض سكر حول العالم

نتائج جديدة ومثيرة للغاية، كشف عنها مؤخراً فريق من العلماء والباحثين بجامعة لينكوبينج السويدية، بشأن مرض السكر، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم.

وسلط الباحثون الضوء على النظام الغذائى الأفضل تأثيراً على صحة مرضى السكر، وأكدوا أنه من الأفضل تناول وجبة غذائية كبيرة مرة واحدة على مدار اليوم، بدلاً من تناول وجبات صغيرة متعددة أكثر من مرة باليوم، وكما أوصوا المرضى باتباع الحمية الغذائية للبحر المتوسط، والتى تقتضى تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والحد فى الوقت نفسه من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

وكشفت النتائج، أن اتباع مرضى السكر للحمية الغذائية الخاصة بالبحر المتوسط مع إلغاء وجبة الإفطار، والحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التى يتم تناولها يساهم بشكل كبير فى الحد من مستويات الجلوكوز بالدم، والحد من مخاطر ارتفاع مستوياته، وما يترتب عليها من أضرار صحية كبيرة.

جاءت هذه النتائج على المجلة العلمية "PLoS ONE"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.