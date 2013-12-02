عندما يحدث التهاب فى الرئتين أو الشعب الهوائية والاحساس بالخنقة والضيق يتم تلقائيا البحث عن دواء موسع للشعب الهوائية, لكن ما الآثار الجانبية للأدوية الموسعة للشعب الهوائية؟.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور علاء حسين حجاب استشارى الحساسية والمناعة والحاصل على شهادة البورد الأمريكى فى أمراض الحساسية والمناعة، ويقول إن الآثار الجانبية للأدوية الموسعة للشعب الهوائية هى:

أولاً: زيادة فى ضربات القلب وسرعتها.

ثانيا: الصداع.

ويضيف أيضا الدكتور علاء حسين حجاب، أن الأدوية عن طرق الفم تميل إلى أن تحدث هذه الآثار الجانبية مثل الحبوب والكبسولات.

وأوضح حجاب أن البخاخات والأدوية التى تؤخذ عن طريق الاستنشاق تكون للمريض أقل عرضة للآثار الجانبية مثل الأدوية التى تؤخذ عن طريق البلع.

> وأضاف الدكتور علاء، أن اللبلاب من النباتات الطبية التى تساعد فى علاج الالتهابات التى تصيب الجهاز التنفسى.