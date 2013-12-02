والد قتيل الأميرية: الضابط قتل ابني برصاصتين في الرقبة والصدر والقصاص مطلبي

قال طارق محمود والد قتيل الأميرية في تصريحات خاصة لوكالة ONA أنه كان بجانبهم سيارة شرطة ومن الجهة الأخرى سيارة نص نقل وكان يقودها ابنه لأنه كان مريض واصطدمت بسيارة الشرطة دون عمد وهو الأمر الذي أدى إلى غضب شديد جدًا من الضابط وقيامه بالسباب بأفظع الألفاظ بعد أن عرض الوالد على الظابط بتحمل مصاريف التلفيات، مضيفًا أنه بعد أن تجمع المارة قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وبعد ذلك وجه السلاح على رأس والد القتيل و قال له “لو اتحركت هضربك بالنار” و بعد ذلك قام بإطلاق رصاصة في رقبة الشاب ورصاصة أخرى في الصدر، و بعد ما تجمعت المارة كادوا أن يفتكوا بالضابط .

وأضاف الوالد أنهم قاموا بتسليم الضابط للقسم وأنه جاري تشريح الجثة سيتم اتباع كافة الإجراءات القانونية في الاقتصاص من الضابط وأنه على ثقة كبيرة في القضاء المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي كانت تحمي الأقسام مع ظباط الداخلية متعجبًا من أسلوب التعامل الصادر من الضابط، مؤكدًا أن المشكلة مع الظابط وليست وزارة دالداخلية كاملة .

وقال عم القتيل أنه قام بالفصل بين أهل القتيل وبين الضابط حتى لا يقتلوه أهل المنطقة بعد أن علموا بما قام به مع القتيل، موضحًا أن القتيل توفي بعد دخوله المستشفى بحاولي خمس دقائق وأن الضابط الجاني من قسم مدينة نصر واسمه محمد جمال الدين، مشيرًا إلى أن الأهالي قاموا بمصادرة سلاحه بعد ما تم تسليم خزنة السلاح لقسم الأميرية .

وشدد عم القتيل أن ما يثار في الإعلام عن أن القتيل وأهلة من جماعة الإخوان كلام خاطئ وهدفه التبرير للضابط بحجة الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن القتيل ليس من الإخوان ولا يشارك في أي تظاهرات .