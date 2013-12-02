محمد بن راشد : تعاضدكم ووفد الدولة إلى 2020 لن ينساه شعبنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان التلاحم الكبير والتعاضد الذي بدا واضحاً بين مختلف شرائح مجتمع الإمارات من جهة وبينهم ووفد الدولة إلى إكسبو 2020 ، حيث المشهد عظيم ومؤثر وتاريخياً لن ينساه شعبنا ولا أمتنا العربية.

واعتبر سموه هذا الجهد الوطني الجماعي مبعث فخر واعتزاز لدولتنا قيادة وحكومة وشعباً.

جاء ذلك خلال تكريم سموه مساء امس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فريق عمل إكسبو 2020 من مديرين ومسؤولين وفنيين وتقنيين ممن عملوا على مدى عامين في التجهيزات والاستعدادات التي أسهمت إلى حد كبير بالفوز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في التصويت الذي جرى مؤخراً في باريس وانتزعت فيه دبي النصر والكسب من بين أربع مدن كبرى كانت مرشحة لاستضافة الحدث.

و كرم سموه الفريق الوزاري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والذي ضم عدداً من الوزراء الذين كانوا ضمن وفد الدولة إلى عملية التصويت في مقر المركز الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية وحصدت فيه دبي نصيب الأسد من أصوات الدول الأعضاء المئة وخمس وستين دولة.

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات. وصافحهم سموه فرداً فرداً وهنأهم على جهودهم المخلصة في سبيل بلدهم وشعبهم وإعلاء راية الوطن في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

احتفالات اليوم الوطني

كما حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وحشد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ومختلف الفعاليات الوطنية وأكثر من 20 ألف شخص حضروا جميعاً حفل اليوم الوطني الـ42 الذي أقيم في منطقة برج خليفة بدأ بالسلام الوطني ثم الأوبريت بعنوان "أسعد شعب" تضمنت قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولوحات فنية تراثية من البحر والصحراء وعكس كفاح شعب الإمارات ما قبل عصر النفط من أجل الحصول على الرزق والعيش الكريم.

وتميز الحفل بتكنولوجيا عالية من خلال نصب أربعة أبراج عملاقة تمزج بين الواقع على الأرض والشاشة بصورة متداخلة ومتناغمة.

ويتكون الأوبريت من ستة مشاهد، الأول يحكي عن تاريخ البيئة البحرية والبيئة الصحراوية والزراعية والجبلية والصناعات اليدوية المحلية وعن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أما المشهد الثاني، فعكس ازدهار الدولة والمجتمع ومؤشرات التنافسية والكفاءة الحكومية والاقتصاد، والمشهد الثالث، "أسعد شعب"، حيث أبرز نماذج من الشعب الإماراتي ضمن أسعد شعب وتنوع المجتمع الإماراتي بكل شرائحه وأطيافه وثقافاته.

أما المشهد الرابع، فخصص لعرض مجموعة من الأغنيات التفاعلية مع الجمهور بصورة مبتكرة ثم العروض التراثية .. والمشهد الخامس، كان للطفل الإماراتي جرى فيه حوار حي يجريه الطفل علي المشهور مع طفل اكسبو ويتحدثان عن اكسبو 2020 وعن العام 1971 عام قيام دولة الاتحاد بصورة مبتكرة لتعزيز الوعي والذاكرة بعام تأسيس الدولة العصرية ثم يختم المشهد بقصيدة "أسعد شعب.

" والختام، كان مشهد رفع العلم الوطني الإماراتي مع إطلاق ألعاب نارية أضاءت سماء منطقة الاحتفال المهيب الذي نظمته اللجنة الوطنية لاحتفالات اليوم الوطني بدبي.

لقطات

شهد الحفل تصفيقاً حاداً وهتافاً من الحضور بمجرد دخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أبهج حضور سموه الجمهور والزوار فرفع الجميع علم الامارات عالياً.

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تحية الجمهور بيديه قبيل البدء في مراسم الحفل، التي استمرت على مدار ساعة كاملة وشهدت تفاعلًا كبيراً من الجمهور.

شهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من الزوار من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين حضروا قبل الحفل بساعات ليحجزوا أماكنهم في هذا الحدث الكبير، الذي احتل موقعه تحت أعلى برج في العالم، برج خليفة، مصطحبين عائلاتهم وأطفالهم وبات الجميع في فرحة غامرة باحتفالات اليوم الوطني، واحتفالات الفوز بتنظيم إكسبو 2020 .

تضمنت منطقة الاحتفال 4 مسارح ضخمة تتسع كل منها لأكثر من ألفي شخص بالإضافة الى المنطقة المحيطة بالمسرح والتي تتسع لأكثر من 5 آلاف شخص، وعبر الجميع عن محبتهم للإمارات عبر ترديد الهتافات والتصفيق الحاد للمكرمين وعلى رأسهم اللجنة العليا لإكسبو وفريق العمل.

انتشرت الشاشات العملاقة وسط موقع الاحتفال في منطقة، برج بارك، والتي نقلت وقائع الحفل، ليتمكن الجميع من مشاهدتها، وملأت الأضواء الزرقاء التي تعبر عن لون اكسبو المكان، فكانت بمثابة لوحة فنية جمالية كبيرة.

أقيم على المسرح الكبير، الذي أعد للحفل 3 مسارح علوية ضخمة، تقدم عروضها بآلية ثلاثية الأبعاد وتواجد داخلها مجموعة من الأشخاص، وتضمنت العروض مجموعة من أبرز إنجازات الإمارات في مجال التنافسية العالمية، وتبوؤ دولة الامارات المكانة الأولى عربياً في مؤشر السعادة ليكون الشعب الاماراتي أسعد شعب.