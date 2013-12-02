بالفيديو - برشلونة يخسر للمرة الثانية على التوالي

سقط برشلونة للمرة الثانية على التوالي في غضون أيام، وخسر بهدف أمام مضيفه أتليتك بلباو في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

برشلونة خسر أمام أياكس أمستردام في الاسبوع المنصرم بدوري الأبطال، ثم سقط اليوم الأحد في إقليم الباسك.

الخسارة هي الأولى لبرشلونة في الليجا، إذ لعب البلوجرانا 15 مباراة تعادل في واحدة، وخسر أخرى وفاز في 13.

لازال برشلونة الأول في جدول الدوري برصيد 40 نقطة.. لكنه الآن يتشارك في القمة مع أتليتكو مدريد.. ويأتي ريال مدريد ثالثا بـ37 نقطة.

سجل إيكير مونايين هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 70، بعد هجمة استخلصها الفريق الباسكي من أندريس إنيستا نجم برشلونة وتناقل اللاعبون الكرة حتى جاءت عرضية تحولت لهدف.

الفوز، هو الأول لبلباو على برشلونة منذ عام 2006 بعد 14 مباراة.

شوط من جانب واحد

وضع برشلونة منافسه في منطقة الجزاء لـ45 دقيقة، وسدد على مرماه من كل الجوانب والزوايا خاصة من النجم البرازيلي نيمار.

لكن برشلونة لم يترجم سيطرته إلى أهداف، خاصة في ظل سوء حالة أرض الملعب حين انزلق أغلب لاعبي البلوجرانا عدة مرات واستبدلوا الأحذية مرارا.

ولم يجد برشلونة ساحره ليونيل ميسي، واختفت الفاعلية من هجمات الفريق في ظل جلوس بيدرو رودريجز على مقاعد البدلاء.

في الشوط الثاني ازدادت قوة بلباو الهجومية، ودخل الفريق الباسكي فعليا أجواء المباراة.

بلباو

أندر هيرارا نجم الفريق والمطلوب في مانشستر يونايتد ضغط كثيرا على لاعبي برشلونة، حتى استخلص الكرة من إنيستا وكان دفاع البلوجرانا مكشوفا من الناحية اليسارية.

وتحولت كرة هيرارا إلى عرضية سجل منها مونايين الهدف وهو ينزلق على الأرض.

بعد ذلك بدقائق كاد اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الثاني بعدما استقبل كرة هوائية بمفرده دون رقابة، لكنه سددها بسهولة في منتصف المرمى لتجد جسد بينتو حارس البلوجرانا.

وسير بلباو اللقاء بنجاح ولم يتراجع للدفاع، بل ظل يضغط على برشلونة ويحرمه من بناء الهجمات حتى خرج بالنقاط الثلاث.

شاهد الهدف