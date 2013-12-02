جوناس بعد الهاتريك: لا أتوقع استدعائي لمنتخب البرازيل في المونديال

فالنسيا، (إفي): قال لاعب فالنسيا الإسباني، البرازيلي جوناس إنه لا يتوقع استدعاءه للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2014.

وصرح اللاعب الذي سجل اليوم ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام أوساسونا في الجولة الـ15 من الليجا "قوام منتخب البرازيل للمونديال أصبح معروفا، سأذهب كمشجع وسأدعم بلادي في البطولة".

وأشار جوناس إلى أنه سيأخذ كرة مباراة اليوم التي وقع عليها وزملائه عقب تسجيله الـ"هاتريك" إلى بلاده للاحتفاظ بها هناك، مشيرا إلى أن هذه العادة ليست موجودة بالبرازيل.

وأضاف اللاعب "أتمنى أن يرى أبنائي كيف كانت هذه الليلة مهمة بالنسبة لي، ستكون هذه الكرة بمناسبة ذكرى جيدة".

وأردف جوناس "لست معتادا على اللعب كرأس حربة صريح، أفضل اللعب كلاعب وسط مهاجم، ولكن اليوم كنت قريبا ونجحت في احراز أهداف".