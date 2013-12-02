النيابة تعاين قسم شرطة الأميرية عقب تعدى أهالى القتيل على القسم

انتقل فريق من نيابة الأميرية برئاسة المستشار محمد يحيى لمعاينة قسم شرطة الأميرية عقب قيام أهالى طالب لقى مصرعه على يد ضابط بالقسم بالتعدى على قسم الشرطة وإلقاء قنبله عليه، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لحصر التلفيات والخسائر .

وكشفت المعاينة عن وجود فوارغ طلقات نارية وفوراغ خرطوش ووجود فتحة كبيرة بالقسم نتيجة إلقاء قنبلة مونة على القسم واحتراق سيارة شرطة وأثار زجاجات مولوتوف حارق وفوارغ قنابل غاز مسيل للدموع ، وتحطم سيارة اسعاف .

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة عبد الرحمن طارق 16 سنة طالب والذى لقى مصرعه بطلق نارى على يد ضابط شرطة بقسم الاميرية فى مشاجرة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح ، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة .