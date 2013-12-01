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نرصد كواليس جلسة التصويت النهائية للدستور

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نرصد كواليس جلسة التصويت النهائية للدستور نرصد كواليس جلسة التصويت النهائية للدستور


>نوبه بكاء بين الأعضاء عقب انتهاء التصويت..وعبله يعلق لافتة “فخور بانى شاركت فى هذا الدستور”

ممثل النور يخرج من القاعة هربا من الوقوف للسلام الجمهورى
> رصدت اونا كواليس الجلسة المسائية للجنة الخمسين وبعد ان صوت الاعضاء على المواد الاربعة الخلافية دعاهم عمر موسى رئيس لجنة الخمسين الى التصويت على الدستور وقوفا وجاءت النتيجة بالاجماع وقامت  الإذاعة الداخلية لمجلس الشورى بإذاعة السلام الجمهورى وردد الاعضاء السلام الوطنى ودخل المهندس حسام المساح والدكتورة منى ذو الفقار وعبله عبداللطيف فى نوبة بكاء شديدة .

وهتف موسى “تحيا ” 4 مرات وردد الاعضاء ورائه كما خرج محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور قبل تشغيل السلام الجمهورى هربا حتى لا يقف احتراما له.
> ووضع محمد عبله الفنان التشكيلى لافتة على صدرة مكتوب عليها “فخور بانى شاركت فى هذا الدستور”.

وقال رئيس لجنة الخمسبن بهذا ينتهى عمل كبير وجهد كبير وينتهى وقت امضيناة سويا حتى اصبح المعتاد ان نرى بعضنا بعضا ولقد احترمنا تكليفنا وقومنا بمهمتنا وفى العاشرة مساء انتهينا من مشروع الدستور الجديد وسوف نعرض المشروع على رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء القادم..وتعقد اللجنة غدا اجتماع ليلقي كل عضو كلمه حول الدستور .

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أونا

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