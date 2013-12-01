رابطة الصحافة الأجنبية تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف أعضائها

اتهمت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل الجيش الإسرائيلي، الأحد، بـ«الاستهداف المتعمد» للصحفيين بعد أن أطلق جنود الرصاص المطاطي وقنبلة صوتية على مصورين صحفيين. وقالت الرابطة التي تمثل الصحافيين العاملين في جميع وسائل الإعلام الأجنبية، إن «الجيش استهدف بشكل مباشر مجموعة من المصورين كانوا يقومون الجمعة بتغطية اشتباكات عند حاجز قلنديا العسكري بين القدس ورام الله».وأشار البيان إلى أنه «بعد ظهر الجمعة، قامت قوات إسرائيلية بالقاء قنابل صوتية على مصورين تابعين للرابطة بينما كانوا يغادرون قلنديا، وأن أعضاء الرابطة رفعوا أياديهم في الهواء في إشارة إلى القوات بأنهم سيغادرون وعند هذه اللحظة تم إلقاء قنابل صوتية باتجاههم من أماكن قريبة».

شبكةعيونالإخبارية

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