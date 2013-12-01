مصرع 5 وإصابة 2 في حريق بمصنع للنسيج في إيطاليا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، الأحد، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر اندلاع حريق في مصنع للنسيج في بلدة براتو بإقليم توسكانا، وأصيب 2 على الأقل من عمال المصنع بحروق خطيرة، ونقلوا إلى المستشفى ولا يزال مسؤولو الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا آخرين. وأفادت «أنسا» بأنه «لم يتم بعد تحديد سبب الحريق الذي تسبب في هبوط جزء من السقف، كما أن الحريق انتشر سريعا نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال مثل القماش والبلاستيك».كان سائق سيارة مارة بالقرب من المصنع لاحظ الحريق وأجرى اتصالا بخدمات الطوارئ.

شبكةعيونالإخبارية

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