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الخمسين توافق نهائيا على الدستور بأغلبية الأعضاء وتعرضه الثلاثاء المقبل على الرئيس

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الخمسين توافق نهائيا على الدستور بأغلبية الأعضاء وتعرضه الثلاثاء المقبل على الرئيس الخمسين توافق نهائيا على الدستور بأغلبية الأعضاء وتعرضه الثلاثاء المقبل على الرئيس

لجنة الخمسين

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من التصويت على مسودة الدستور، بموافقة أغلبية الأعضاء ، حيث تم التوافق على المواد الخلافية الخمسة التي رفعت من أجل مراجعتها جلسة التصويت ، حيث عقدت لجنة الصياغة اجتماعا مغلقا.

وهنأ عمرو موسى الأعضاء بكتابة الوثيقة الدستورية بعد ثورة 30 يونيو ، مسيرا إلى أنه سيتم عرض المسودة النهائية للدستور على رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الثلاثاء المقبل

وقال موسى: انتهى وقت أمضيناه سويًا، وهذا عمل عظيم احترمنا تكليفنا وقمنا بمهمتنا، واليوم الساعة العاشرة تنتهي كتابة مشروع الوثيقة الدستورية، وتم عزف السلام الوطني.

فيما تركت اللجنة تحديد النظام الانتخابي للرئيس المؤقت دون أن تنص على ذلك .. كما أقرت المسودة النهائية للدستور على إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور.

 

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