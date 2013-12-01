بالفيديو – صلاح يحول تأخر بازل لتقدم بهدفين في 5 دقائق

حول المصري محمد صلاح جناح بازل السويسري تأخر فريقه بهدف أمام يانج بويز إلى تقدم بهدفين في أقل من 5 دقائق سجلهما صلاح بنفسه.

وكان بازل قد تلقى هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق ميلان جاجيتش قبل أن يعادل صلاح النتيجة بعدها بدقيقتين بعد أن انفرد بتمريرة من شتوكر قبل أن يراوغ حارس يانج بويز ويضعها بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 45 أضاف صلاح الهدف الثاني بعد جملة بدأها مع ستريلر مهاجم الفريق قبل أن تتمهد لصلاح داخل الست ياردات والذي لم يجد صعوبة في مضاعفة النتيجة.

يذكر أن هذا هو الهدف الثالث لصلاح في أقل من أسبوع بعد أن سجل هدفا في مرمى تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

شاهد الهدفين

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