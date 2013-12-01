أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – صلاح يحول تأخر بازل لتقدم بهدفين في 5 دقائق

Google+ Print
بالفيديو – صلاح يحول تأخر بازل لتقدم بهدفين في 5 دقائق بالفيديو – صلاح يحول تأخر بازل لتقدم بهدفين في 5 دقائق

حول المصري محمد صلاح جناح بازل السويسري تأخر فريقه بهدف أمام يانج بويز إلى تقدم بهدفين في أقل من 5 دقائق سجلهما صلاح بنفسه.

وكان بازل قد تلقى هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق ميلان جاجيتش قبل أن يعادل صلاح النتيجة بعدها بدقيقتين بعد أن انفرد بتمريرة من شتوكر قبل أن يراوغ حارس يانج بويز ويضعها بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 45 أضاف صلاح الهدف الثاني بعد جملة بدأها مع ستريلر مهاجم الفريق قبل أن تتمهد لصلاح داخل الست ياردات والذي لم يجد صعوبة في مضاعفة النتيجة.

يذكر أن هذا هو الهدف الثالث لصلاح في أقل من أسبوع بعد أن سجل هدفا في مرمى تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

شاهد الهدفين

اقرأ أيضا:

فيديو بلوج Yahoo كورة - صلاح هدية الزمالك لأوروبا..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل