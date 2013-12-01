غالي وياسر يشاركان في خسارة ليرس بخماسية من ستاندرليج

تلقى ليرس الذي يلعب له الثلاثي المصري حسام غالي وأحمد سمير فرج وأحمد ياسر خسارة ثقيلة على ملعبه من ستاندرليج بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد بالجولة الـ17 من الدوري البلجيكي الممتاز.

وشارك حسام غالي في المباراة أساسيا وأكملها حتى النهاية فيما حل أحمد ياسر بديلا في الدقيقة 62 بينما ظل أحمد سمير فرج حبيس لدكة البدلاء طوال المباراة.

وافتتح باتوشواي مهاجم ستاندرليج التسجيل في الدقيقة 15 من الشوط الأول الذي انتهى بهدف نظيف قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة قبل أن يهدر لوساندا لاعب ليرس فرصة تقليص الفارق بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 أضاف فانيكوير الهدف الثالث للضيوف قبل أن يزيد الدولي البلجيكي دي كمارجو الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 84 ثم مبوكو بالهدف الخامس بعدها بدقيقتين فقط.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ليرس عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب فيما واصل ستاندرليج تصدره للبطولة إذ بات يمتلك 40 نقطة.