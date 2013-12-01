ملف – كل إنجلترا.. فوز لأرسنال وتشيلسي، سقوط يونايتد وليفربول بمساهمة مصرية

شاهد كل أهداف الدوري الإنجليزي للجولة الـ13 التي شهدت فوز تشيلسي، أرسنال، وخسارة ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد.
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بالفيديو – إيسيين يصنع هدفا رائعا لساوثامبتون في تشيلسي مع الثانية 12!
بالفيديو - تشيلسي يستفيق من صدمة الثانية 12 بثلاثية
مورينيو: لم أسمح لساوثامبتون باللعب
بالفيديو - 3 مراوغات في هدف رائع لنصري بشباك سوانزي
بالفيديو - سيتي يقفز للمركز الثالث بفوز سهل على سوانزي
بالفيديو - المحمدي يصنع هدفا في انتصار تاريخي لهال بالثلاثة على ليفربول
بالفيديو - روني ينقذ مانشستر يونايتد من ثورة توتنام
بالفيديو .. رامسي يسجل لأرسنال ويرفض الاحتفال
رامسي: فخور باستقبال جمهور كارديف لي