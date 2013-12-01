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ملف – كل إنجلترا.. فوز لأرسنال وتشيلسي، سقوط يونايتد وليفربول بمساهمة مصرية

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ملف – كل إنجلترا.. فوز لأرسنال وتشيلسي، سقوط يونايتد وليفربول بمساهمة مصرية ملف – كل إنجلترا.. فوز لأرسنال وتشيلسي، سقوط يونايتد وليفربول بمساهمة مصرية

شاهد كل أهداف الدوري الإنجليزي للجولة الـ13 التي شهدت فوز تشيلسي، أرسنال، وخسارة ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد.

شــاهد ايضــا

اضغط على الروابط التالية لمشاهدة التقارير والأهداف:

بالفيديو – إيسيين يصنع هدفا رائعا لساوثامبتون في تشيلسي مع الثانية 12!

بالفيديو - تشيلسي يستفيق من صدمة الثانية 12 بثلاثية

مورينيو: لم أسمح لساوثامبتون باللعب

بالفيديو - 3 مراوغات في هدف رائع لنصري بشباك سوانزي

بالفيديو - سيتي يقفز للمركز الثالث بفوز سهل على سوانزي

بالفيديو - المحمدي يصنع هدفا في انتصار تاريخي لهال بالثلاثة على ليفربول

بالفيديو - روني ينقذ مانشستر يونايتد من ثورة توتنام

بالفيديو .. رامسي يسجل لأرسنال ويرفض الاحتفال

رامسي: فخور باستقبال جمهور كارديف لي

فولام يقيل مدربه مارتن يول

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فيديو اليوم السابع

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