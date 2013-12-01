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مصادر: جهة رقابة تزور أفرع "أنصار السنة" بالقاهرة لكشف دعمها لمرسى

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مصادر: جهة رقابة تزور أفرع "أنصار السنة" بالقاهرة لكشف دعمها لمرسى مصادر: جهة رقابة تزور أفرع "أنصار السنة" بالقاهرة لكشف دعمها لمرسى

أكد مصدر بجمعية أنصار السنة، أن جهة رقابية سوف تتجه صباح الغد الاثنين إلى كافة مقار وأفرع جمعية وجماعة أنصار السنة بالقاهرة، للتفتيش وحصر الموارد والمصروفات المالية، للتحقق من تقارير تؤكد الدعم المالى غير المعلن من قبل مجلس إدارة الجمعية بقيادة الشيخ عبد الله شاكر لنظام محمد مرسى.

وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن المخالفات متعددة حتى فى الجانب الدعوى واستئثار الكبار بالقرار ومنابر بعينها، أبرزها هيمنة الشيخ عبد الله شاكر على منبر مسجد التوحيد بشارع قولة بعابدين ومنع غيره من صعوده، برغم تبعيته لوزارة الأوقاف التى لم تحرك ساكنًا فى هذا الأمر حتى الآن.

يذكر أن فريق من نفس الجهة الرقابية عالية الأهمية، زار فرع الجمعية بالمنصورة، اليوم الأحد، وقبل ذلك بأيام زار الفرع الرئيسى بعابدين.

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