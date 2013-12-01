نتنياهو : لن أصمت عن النووي الإيراني

جدد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تحذيراته من طموحات إيران النووية المثيرة للجدل، متحديا الانتقادات التي وجهت لنهجه في التعامل مع قضية ردع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

> وقال نتنياهو -الذي يقوم حاليا بزيارة للعاصمة الايطالية روما حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- “لن أكف عن التحذير بشأن النووي الإيراني ,ولن أصمت طالما ارى انه يهدد مصالح إسرائيل الحيوية ويعرضها للخطر.

> وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قد وجه في وقت سابق من اليوم الأحد انتقادات إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة على خلفية توقيع اتفاق النووي الإيراني.

أ ش أ