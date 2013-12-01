بني سويف تخصص أماكن للتظاهر السلمي بمراكز ومدن المحافظة

أصدر المستشار مجدى البتيتى محافظ بني سويف قرارا رقم (8755 ) لسنة 2013 م بتحديد مكان للتعبير عن التظاهر السلمى والحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بمراكز ومدن المحافظة مثل مدينة الواسطى والتى توجد بها الساحة الشعبية الكائنة بشارع أحمد عرابى ،وذلك طبقــا للوحات الإرشادية وسوق مجلس المدينة القبلى بمدينة ناصر ،والاستاد الرياضى بالساحة الشعبية الكائنة بجوار مستشفى اهناسيا المركزى على طريق اهناسيا ـ العواونة.

وستقام التظاهرات أيضا بغرب مستشفى ببا المركزى بمسافة 500 متر بشارع المستشفى حتى نهايته عند الطريق الدائرى ،وساحة نادى مركز سمسطا الرياضى بالدومانية وذلك طبقا للوحات الإرشادية ،وشارع أحمد حسن عبد المنعم بطول 350 متر والواقع بين ترعة الإبراهيمية وحتى مدخل شارع سعد زغلول ،إذ تم تحديد الأماكن السالفة مع الالتزام باللوحات الإرشادية.

ويأتي اختيار هذه الأماكن لمراعاة تحديد أماكن التظاهرات السلمية بحيث لا تعوق حركة المرور ،حرصا على صالح المواطن والبعد عن المنشآت الحيوية التي تتعلق بمصالح المواطنين، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.