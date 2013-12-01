ضعف الأنسجة عند المرأة يسبب هبوط الرحم

هبوط الرحم أو المعاناة من بعض المشاكل به له أسباب متعددة ومختلفة، ودائما ما يحدث ذلك الهبوط بسبب ضعف الأنسجة التى تدعم الرحم، مما يسبب انزلاق الرحم من مكانه الطبيعى، فيزيد ذلك من شعور المرأة بالامتلاء، كما تعانى من صعوبة فى الجماع، كل ذلك يؤثر عليها ويسبب مشاكل متعددة لها.

وفى هذا الإطار يوضح الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن هبوط الرحم له عدد من المراحل المرحلة الأول، يتدلى فيها الرحم نحو المهبل، والمرحلة الثانية يخرج عنق الرحم من المهبل، أما المرحلة الأخيرة فيكون الرحم ككل خارج المهبل، لذا يمكن معالجة هبوط الرحم بممارسة تمارين تقوية الحوض والسعى لإنقاص الوزن، لأن الوزن الزائد يؤثر تأثيراً كبيراً على الرحم، وقد يؤثر هبوط الرحم على المرء بشكل عام، فيسبب صعوبة بالتبول والجماع والشعور بالتهاب المثانة.

وأضاف "يواقيم"، أن هناك أسبابا متعددة تؤدى لهبوط الرحم، منها تقدم العمر، موضحا أن تقدم العمر عند المرأة قد يكون السبب الرئيسى فى ذلك الأمر، وأحيانا تكون التغيرات الناجمة عن سن اليأس هى السبب الرئيسى لضعف الرحم، لذا على المريضة المصابة بهبوط الرحم ضرورة تجنب الوقوف لفترات طويلة، مع تناول كمية كبيرة من الأطعمة التى تحتوى على الألياف، حيث يساعد ذلك على الوقاية من هبوط الرحم الذى يسبب متاعب كثيرة للمرأة.