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الحجامة ليست بديلاً للعلاجات الحديثة رغم أهميتها

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الحجامة ليست بديلاً للعلاجات الحديثة رغم أهميتها الحجامة ليست بديلاً للعلاجات الحديثة رغم أهميتها

بإمكان أى شخص الآن أن يعلن عن أى منتج، مستغلاً التلاعب بالعاطفة الدينية للبعض، تحت مسمى الطب النبوى، ومن أشهر تلك العلاجات العلاج بالحجامة، والذى يبشر بوجود مشاكل كبيرة، حيث إن الحجامة تتعامل مع الدماء.

ويقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، إن العلاج بالحجامة هو أحد العلاجات القديمة، والفعالة التى أقرها النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، مضيفًا أن الحجامة تستخدم كعلاج لبعض الأمراض أو الإصابات المعينة فى أوقات محددة، وعلى يد شخص متخصص، وعلى الرغم من هذا لا يمكن اعتبار الحجامة علاجًا بديلًا عن العلاجات الحديثة.

وأضاف الجويلى، أن تجاهل العلاجات الحديثة أو الأدوية الكيميائية والاعتماد على بعض الأساليب غير الطبية، أو التى تستخدم على يد شخص غير أخصائى، ليست من التدين فى شىء، مضيفًا أن استخدام تلك الطرق القديمة قد تؤدى إلى انتشار العديد من الأمراض، وعلى رأسها فيروس سى، بالإضافة إلى أن استخدام تلك الطرق تتكلف أموالا طائلة، ولا تأتى بفائدة.

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