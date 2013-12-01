المركز المصري لحقوق المرأة بالفيوم : الدستور الجديد انتصار لسيدات مصر

عقد برلمان المرأة بمحافظة الفيوم التابع للمركز المصرى لحقوق المرأة بالقاهرة ندوة بعنوان ( حقوق المرأة فى الدستور الجديد ) .
وأشاد الحاضرون فى بداية اللقاء بالدور الحقيقى والكبير الذى يقوم به المركز برئاسة الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان وفريق العمل بالمركز .
وأكدت غادة لطفى منسق المركز المصرى لحقوق المرأة أن لجنة الخمسين فى الدستور الجديد أنصفت المرأة المصرية وبه مكاسب كثيرة للمرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى همش وأضاع حقوق ومكاسب المرأة .
كما طالبت عضوات البرلمان بالنزول إلى القرى والنجوع بالفيوم لعمل توعية ولقاءات مجتمعية للسيدات .