ONA ترصد بالصور مؤتمر ضمانات الإنتخابات المقبلة بحضور المهدي وأبو سعده

رصدت كاميرا وكالة أنباء “أونا” مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة تحت رعاية كل من المنظمة المصرية لحقوق الانسان والتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية .

و كان من أبرز الحضور المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية و دكتور رونالد ميناردوس المدير الاقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان و حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وجورج اسحاق والمهندس حمدي الفخراني‎ .

و ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الهامة وهى المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.