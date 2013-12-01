محافظ سوهاج يتفقد نادي سوهاج الرياضي‎

تفقد اللواء محمود عتيق .. محافظ سوهاج نادي سوهاج الرياضي ورافقه أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة و العميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة و محمد علي ربيع رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي .

وتفقد فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي،مصدرا تعليماته لوكيل وزارة الشباب والرياضة بإقامة دوري للناشئين إلي جانب دوري المراكز الذي سيقام خلال الأيام القليلة القادمة، كما تفقد فرق الكاراتيه والسلة والكونغ فو وصالة الجمنيزيوم وحمام السباحة وفريق سوهاج لكرة القدم كبار.

ومنح المحافظ أعضاء مجلس إدارة النادي رئاسة النادي الشرفية والذي قدم شيكا بمبلغ 25 ألف جنيها دعما للنادي من المحافظة بالإضافة إلي صرف مبلغ 500 جنيها للمدربين والمشرفين علي الفرق الرياضية المختلفة وكذلك للاعبين الحاصلين علي مراكز أولي علي مستوي الجمهورية في ألعاب الكاراتيه والكونغ فو.

وطالب بعض المدربين بعض الأشياء التي تساعدهم علي الاستمرار والارتقاء بمستوي اللاعبين إذ طالب مدربي الكاراتيه والكونغ فو ببساط للتدريب.

فى حين طالب مدرب السلة بحاجة الملعب إلي الإنارة وتغيير الأرضيات وتطويره بشكل عام إذ أنه كملعب كرة سله غير مطابق للمواصفات وحتى لعب الدوري الممتاز عليه بدلا من اللعب خارج المحافظة.

وطالب مجلس إدارة النادي بضرورة عرض حمام السباحة للإيجار حتى يمكن تطويره بالشكل اللائق مع منح المستثمر فترة كافيه حتى يغطي تكاليف تطويره التطوير المناسب.

وكذلك طالب مجلس إدارة النادي بضرورة توفير ملعب كرة قدم للنادي ومخاطبة وزير الرياضة لإحلال وتجديد حمام السباحة والذي يرجع تاريخ إنشاءه إلي عام 1960م ، وكذلك مخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة في حدود 25 فدانا لإقامة ملاعب للنادي،بنظام نقل الأصول علي أن يقوم النادي بمعاونة المجلس القومي للرياضة بالأعمال الإنشائية للفرع الجديد للنادي .

وأكد المحافظ أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق مطالب النادي وأصدر تعليماته لوكيل الوزارة بضرورة الاستجابة لتلك المطالب والعمل علي تلبيتها ومخاطبة الوزارات المختلفة لتحقيق ما مطالب النادي المشروعة من أجل الارتقاء والمحافظة علي اللاعبين وتحفيزهم علي بذل المزيد من الجهد ورفع إسم مصر عامة وسوهاج خاصة في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمحلية .

كما كرم عددا من اللاعبين المتفوقين رياضيا علي مستوي الجمهورية بتقليدهم الميداليات ومنحهم شهادات التقدير تحفيزاً لهم علي ما قاموا به من إنجاز رياضي .

ويذكر أن نادي سوهاج الرياضي يضم عددً من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي يصل عددها إلي أكثر من 20 لعبة ويعتبر نادي سوهاج هو الممثل للمحافظة في جميع الألعاب الرياضية علي مستوي الجمهورية.