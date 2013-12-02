في لقاء البتيتي وعبد الرافع : مشروعات خدمية للمواطنين في بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

ناقش المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف مع عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر مبادرات ورؤية الحزب في حل مشاكل المواطنين منها دراسة إنشاء مستشفى للفلاح عبر استغلال مستشفيات التكامل والعمل على تقديم رؤية لنظام تأميني يتمتع بها الفلاحون , فضلا عن إتاحة مشاريع للمرأة المعيلة وتأهيلها وتدريبها وعمل معارض لبيع منتجات هذه المشاريع .

أكد عبد الرافع درويش رئيس الحزب علي ضرورة الاهتمام بتشغيل الشباب من خلال إنشاء معهد تدريب وورش لتقطيع وتشكيل الرخام في إطار استغلال الثروة المحجرية التي تتمتع بها المحافظة من خلال تدريب وتأهيل الشباب وهو يوفر فرص عمل مجدية حيث كلف المحافظ مدير مشروع المحاجر بدراسة هذه المبادرة وتقديم تصور عن كيفية تطبيقها.



كما ناقش المحافظ مع أعضاء الحزب المشروع الذي تقدموا به وهو مشروع خدمي لأبناء المحافظة من خلال توفير أتوبيسات خاصة لتوصيل المواطنين إلى القاهرة بأسعار مناسبة للمساعدة في حل أزمة المواصلات،

شبكةعيونالإخبارية

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