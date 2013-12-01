انسحاب جنود المراقبة لوقف إطلاق النار من "دماج" شمالى اليمن

انسحب الجنود المكلفون بمراقبة وقف إطلاق النار فى منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالى اليمن، اليوم الأحد، احتجاجًا على اعتقال مسلحى جماعة الحوثى لجنديين أمس السبت، بحسب مصدر عسكرى.

وقال المصدر، إن "الجنود الذين ينتمون إلى اللواء 125 انسحبوا من مواقعهم فى منطقة دماج التى تشهد مواجهات مسلحة بين السلفيين والحوثيين منذ أكثر من شهرين، وذلك احتجاجًا على اعتقال جنديين من قبل الحوثيين فى منطقة الخانق التى تمثل المدخل الرئيسى لمنطقة دماج"، وحتى الساعة 17:12 (ت. ج)، لم يتسن الحصول على تعقيب من جماعة الحوثى على ما ذكره المصدر العسكرى.