وكيل وزارة الحج: بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة غرة سفر القادم

قال وكيل وزارة الحج لشئون العمرة الدكتور عيسى رواس، اليوم الأحد، إن وزارة الحج أكملت استعداداتها الإلكترونية والميدانية لانطلاق موسم العمرة للعام 1435هـ، حيث تمت مراجعة استعدادات الشركات والمؤسسات من حيث ارتباطها بالمسار الإلكترونى، ومن حيث توفير الكوادر البشرية والتجهيزات والآليات المطلوبة، فضلا عن اعتماد حزم الخدمات التى سيتم قدوم المعتمرين من خلالها.

وأوضح الدكتور عيسى رواس لصحيفة «عكاظ» السعودية، أنه تم بحمد الله توثيق عدد من عقود الوكلاء الخارجيين من مختلف دول العالم، وسيتم البدء بمعالجة طلبات تأشيرات العمرة، اعتبارًا من غرة شهر صفر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد شركات ومؤسسات العمرة سيكون مماثلا للعام الماضى، وسيتم تطبيق ذات الضوابط، خاصة ما له ارتباط بمشروع توسعة المطاف من خلال الأوامر السامية التى صدرت فى هذا الخصوص.

وأكد وكيل وزارة الحج لشئون العمرة، أن من أبرز ما يميز موسم عمرة هذا العام التعمق فى استخدام التقنية بشكل أكثر تفصيلا فى جزئيات الخدمات، حيث سيتم بمشيئة الله تعالى إبرام التعاقدات على حزم الخدمات من خلال المسار الإلكترونى، ونظام الاستقبال الإلكترونى، ونظام تفويج المغادرة الإلكترونى.

وفى ذات السياق، يستعد مطار الملك عبد العزيز الدولى بتهيئة كافة صالات مجمع الحج من خلال المشغل (14 صالة) لاستقبال رحلات العمرة، التى تنطلق فعليًا أواخر صفر، حيث تعكف كافة القطاعات الحكومية العاملة بالمطار على وضع الخطة التشغيلية لموسم العمرة الذى يمتد حتى شهر شوال المقبل.

وأوضح مدير المطار عبد الحميد أبالعرى، أن موسم العمرة الجديد يأتى بعد تحقيق النجاح لموسم الحج الماضى فى استقبال ومغادرة ضيوف الرحمن المغادرين جوًا، والذين وصل عددهم إلى حوالى مليون حاج غادروا على متن 4 آلاف رحلة، فيما بلغ عدد المعتمرين للموسم الماضى أكثر من خمسة ملايين معتمر.

ومن جهة أخرى، شرعت شركات العمرة السعودية أمس فى تسويق برامجها وخدماتها، التى ستقدمها للمعتمرين خلال موسم العمرة المقبل، من خلال إقامة معارض فى عدد من الدول العربية وغير العربية.

وأوضح سعد القرشى، عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة، لـ«عكاظ»، أن هذه المعارض تقام فى كل من تركيا ولبنان والمغرب لتسويق (البكيجات)، التى تقدم للمعتمرين وتتم من خلالها التعاقدات، وفقًا للبرامج المعدة من كل شركة.

كما بدأت الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة والمدينة المنورة فى التنافس، لكسب كعكة الموسم بالتعاقد مع شركات العمرة لإسكان معتمريها، حيث لن يسمح لأى تعاقد لإسكان المعتمرين إلا عن طريق شركات العمرة السعودية.

يشار إلى أنه يتوقع وصول أكثر من أربعة ملايين معتمر هذا الموسم، تتراوح إقامة كل منهم بين 15 إلى 20 يومًا على وجه التقريب.

يذكر أن عدد التأشيرات فى الموسم الماضى وصل إلى 5.3 مليون تأشيرة.